Министр спорта Канады покинул пост из-за обвинений в домогательствах

Министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кент Хейр после обвинений в сексуальных домогательствах был вынужден покинуть свой пост. Об этом передает телеканал CBC.

Сообщается, что решение об отставке Хейр принял после разговора с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

«Домогательства любого рода неприемлемы, и канадцы имеют право жить и работать без притеснений», — сказал Трюдо.

Отмечается, что ранее представительница группы неких женщин через одну из соцсетей обвинила министра в домогательствах. Речь идет о периоде с 2008 по 2015 год, когда Кент Хейр был членом законодательного собрания провинции Альберта. По факту обвинений начато расследование, сообщает ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам заключения за сексуальные домогательства в отношении спортсменок.

Напомним, скандал вокруг сексуальных домогательств разгорелся после того, как около 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Харви Вайнштейна. В отношении продюсера расследуются несколько уголовных дел.