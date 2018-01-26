Прямой эфир
Сюжет:

Экс-помощница подала в суд на Вайнштейна за работу в «нездоровой атмосфере»

0
Фото: Global Look Prees/Sam Aronov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая личная помощница скандально известного продюсера Харви Вайнштейна Сэндип Рихол подает в суд на него и его компанию за работу в «нездоровой атмосфере» и домогательства.

Об этом стало известно в пятницу, 26 января.

«Нездоровая рабочая атмосфера, созданная Харви Вайнштейном и поощряемая... Робертом Вайнштейном (братом продюсера. — iz.ru) и начальником отдела кадров Фрэнком Гилом, привела к эмоциональному срыву Рихол», — цитирует Рихол «РИА Новости».

В иске указано, что продюсер диктовал ей сообщения под запись, будучи раздетым, трогал ее неподобающим образом и позволял себе сексистские высказывания.

Скандалы с домогательствами начались осенью 2017 года после того, как газета The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

18 января французская кинозвезда Брижит Бардо назвала «смешными и неинтересными» большинство обвинений актрис о домогательствах режиссеров и продюсеров.

Бардо отметила, что ни разу не становилась жертвой домогательств, несмотря на то что была секс-символом 1950–1960-х годов, а также призналась, что даже спорные комплименты порой ей приятны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Компанию Вайнштейна могут купить до ее банкротства
Обвиненного в домогательствах Вайнштейна ударили по лицу в ресторане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017