Экс-помощница подала в суд на Вайнштейна за работу в «нездоровой атмосфере»

Бывшая личная помощница скандально известного продюсера Харви Вайнштейна Сэндип Рихол подает в суд на него и его компанию за работу в «нездоровой атмосфере» и домогательства.

Об этом стало известно в пятницу, 26 января.

«Нездоровая рабочая атмосфера, созданная Харви Вайнштейном и поощряемая... Робертом Вайнштейном (братом продюсера. — iz.ru) и начальником отдела кадров Фрэнком Гилом, привела к эмоциональному срыву Рихол», — цитирует Рихол «РИА Новости».

В иске указано, что продюсер диктовал ей сообщения под запись, будучи раздетым, трогал ее неподобающим образом и позволял себе сексистские высказывания.

Скандалы с домогательствами начались осенью 2017 года после того, как газета The New York Times опубликовала результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

18 января французская кинозвезда Брижит Бардо назвала «смешными и неинтересными» большинство обвинений актрис о домогательствах режиссеров и продюсеров.

Бардо отметила, что ни разу не становилась жертвой домогательств, несмотря на то что была секс-символом 1950–1960-х годов, а также призналась, что даже спорные комплименты порой ей приятны.