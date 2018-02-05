Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 125 годам тюрьмы

Суд приговорил обвиняемого в домогательствах бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению на срок от 40 до 125 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее на слушаниях в округе Итон Ларри Нассар признал свою вину в многократных сексуальных домогательствах и подчеркнул, что заявления потерпевших «ранили его в самое сердце».

«Я не уверена, что вы на самом деле понимаете, что поступали неправильно», — заявила судья Джэнис Каннингэм.

Ранее суд округа Ингем приговорил бывшего врача американской сборной к лишению свободы на срок от 40 до 175 лет, а Федеральный суд назначил обвиняемому 60 лет тюремного заключения. Ларри Нассара обвиняют в сексуальных домогательствах к молодым спортсменкам, его жертвами также стали олимпийские чемпионки Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони.

Ранее портал iz.ru писал, что отец нескольких пострадавших от сексуальных домогательств гимнасток напал на Ларри Нассара на слушаниях в городе Ленсинг.