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Руководство федерации гимнастики США ушло в отставку в полном составе

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Фото: Global Look Press/Kenjiro Matsuo
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Руководство федерации гимнастики США ушло в отставку в полном составе на фоне скандала вокруг обвиненного в сексуальных домогательствах врача к спортсменкам.

«Федерация гимнастики США получила прошения об отставке от всех членов правления организации, как того требовал Олимпийской комитет США», — приводит «РИА Новости» заявление федерации.

Спортивная структура уточняет, что работает над формированием временного совета директоров до конца февраля. Организация добавила, что готова в будущем делать всё возможное, чтобы соблюдать высокие стандарты безопасности спортсменов.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства и хранение детского порно.

Обладательница золотой медали летней Олимпиады-2012 Маккайла Марони подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив сборную США по гимнастике в принуждении заключить тайное соглашение за сокрытие факта растления ее врачом женской команды.

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