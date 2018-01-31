Руководство федерации гимнастики США ушло в отставку в полном составе на фоне скандала вокруг обвиненного в сексуальных домогательствах врача к спортсменкам.

«Федерация гимнастики США получила прошения об отставке от всех членов правления организации, как того требовал Олимпийской комитет США», — приводит «РИА Новости» заявление федерации.

Спортивная структура уточняет, что работает над формированием временного совета директоров до конца февраля. Организация добавила, что готова в будущем делать всё возможное, чтобы соблюдать высокие стандарты безопасности спортсменов.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства и хранение детского порно.

Обладательница золотой медали летней Олимпиады-2012 Маккайла Марони подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив сборную США по гимнастике в принуждении заключить тайное соглашение за сокрытие факта растления ее врачом женской команды.