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В отставку уйдет руководящий совет Федерации гимнастики США

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Скандал с врачом национальной команды США по гимнастике стал причиной ухода в отставку руководящего совета Федерации гимнастики Соединенных Штатов. Совет уйдет в полном составе.

«Федерация гимнастики США подчинится требованиям национального олимпийского комитета», — сообщила СМИ представитель федерации Лесли Кинг, передает ТАСС. «Газета.ру» отмечает, что в состав совета входит 21 человек.

Ранее сообщалось, что экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства и хранение детского порно.

Обладательница золотой медали летней Олимпиады-2012 Маккайла Марони подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив сборную США по гимнастике в принуждении заключить тайное соглашение за сокрытие факта растления ее врачом женской команды.

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