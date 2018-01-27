В отставку уйдет руководящий совет Федерации гимнастики США

Скандал с врачом национальной команды США по гимнастике стал причиной ухода в отставку руководящего совета Федерации гимнастики Соединенных Штатов. Совет уйдет в полном составе.

«Федерация гимнастики США подчинится требованиям национального олимпийского комитета», — сообщила СМИ представитель федерации Лесли Кинг, передает ТАСС. «Газета.ру» отмечает, что в состав совета входит 21 человек.

Ранее сообщалось, что экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства и хранение детского порно.

Обладательница золотой медали летней Олимпиады-2012 Маккайла Марони подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив сборную США по гимнастике в принуждении заключить тайное соглашение за сокрытие факта растления ее врачом женской команды.