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Главу НОК США призвали к отставке из-за скандала с домогательствами

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Фото: ТASS/FRANCIS VACHON
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Глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Скотт Блэкмун может лишиться своей должности из-за скандала, связанного с бывшим врачом американской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассаром.

Американские сенаторы Джин Шахин и Джони Эрст заявили, что Блэкмун должен покинуть свой пост, если будет подтверждено, что НОК не принял мер для защиты спортсменок после первых обвинений в адрес Нассара, передает «Газета.ру».

Ранее руководство федерации гимнастики США ушло в отставку в полном составе. Напомним, экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства и хранение детского порно.

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