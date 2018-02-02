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Гимнаст Щербо подал в суд на обвинившую его в изнасиловании Гуцу

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Фото: ТАСС
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Шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо подал в суд на советскую и украинскую гимнастку Татьяну Гуцу, которая в прошлом году обвинила его в изнасиловании. Об этом советский и белорусский гимнаст заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Щербо уточнил, что с самого начала решил обращаться в суд, проработал вопрос с адвокатами и подал в суд Лас-Вегаса. Он добавил, что процесс уже идет, а первое слушание состоится уже в феврале, пишет «Дни.ру». Спортсмен также убежден в том, что оправдываться для него «не имеет никакого смысла», поскольку сейчас любой человек «может сказать всё, что угодно», однако доказать всё равно ничего невозможно, а «люди будут думать так, как они хотят». Сам 46-летний гимнаст все обвинения Гуцу отвергает.

Позже 41-летняя гимнастка выразила сожаление о том, назвала имя Щербо в своем сообщении, а также выразила надежду, что он стал другим человеком и та ошибка явилась исключением из его жизненных правил.

Двукратная олимпийская чемпионка Олимпийских Игр 1992 года обвинила советского и украинского гимнаста в изнасиловании в октябре прошлого года. Женщина написала об этом на своей странице в Facebook, рассказав, что пострадала от действий Щербо в 1991 году во время выступления в немецком Штутгарте, когда ей было 15 лет. Тогда Гуцу и Щербо впервые выступали за советскую сборную по спортивной гимнастике и за объединенную команду на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что с осени 2017 года по всему миру набирает обороты скандал с обвинениями известных деятелей спорта, культуры и политики в изнасиловании и домогательствах . Волна началась с обвинения известного продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Позже обвинения звучали в адрес Кевина Спейси, Романа Полански и даже Марайи Кэри

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