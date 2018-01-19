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Приемная дочь Вуди Аллена обвинила отца в изнасиловании

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Фото: Global Look Press
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Приемная дочь кинорежиссера Вуди Аллена актриса Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальном изнасиловании. По словам Фэрроу, приемный отец надругался над ней 4 августа 1992 года.

«Мой отец отвел меня на антресоли на чердаке в загородном доме моей матери в Коннектикуте. Он сказал, чтобы я легла на живот и поиграла с игрушечной железной дорогой брата, которая уже была там установлена. Я начала играть, а он сел сзади меня, в дверном проеме. Потом я подверглась сексуальному насилию», — приводит слова актрисы РЕН ТВ.

В свою очередь режиссер назвал обвинение приемной дочери «нелепой историей» и заявил, что эту историю придумала его бывшая супруга, мать актрисы Мия Фэрроу.

Слова матери актрисы также подтвердил ее старший брат Дилан Мозес. Он сообщил, что после случившегося женщина переживала тяжелый развод, что негативно сказалось на воспитании подрастающей дочери.

Как сообщал портал iz.ru, американский актер Алек Болдуин выступил в защиту режиссера Вуди Аллена на фоне секс-скандала. Сам Вуди Аллен предрекал, что первоначальный скандал с Вайнштейном может привести к «охоте на ведьм».

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