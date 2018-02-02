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Отец изнасилованных гимнасток напал на экс-врача сборной США в зале суда

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Фото: REUTERS/Rebecca Cook
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Отец трех гимнасток, ставших жертвами домогательств экс-врача Федерации гимнастики США Ларри Нассара, попытался напасть на обвиняемого в зале суда. Драку предотвратили сотрудники полиции.

Инцидент произошел после того, как дочери Рэндала Маргрейвза дали показания против бывшего врача национальной команды, передает NBC News.

«Я прошу вас в качестве части приговора предоставить мне пять минут в запертой комнате с этим демоном», — обратился Маргрейвз к судье, которая ему отказала.

Тогда мужчина попросил всего одну минуту, но после того, как повторно услышал отказ, попытался наброситься на Нассара. Обвиняемого от разъяренного отца защитили полицейские и его адвокат.

Маргрейвза повалили на пол и заковали в наручники, а самого Нассара вывели из зала суда.

После небольшого перерыва слушания продолжились. Маргрейвз принес извинения за вспышку гнева. Стоит отметить, что за подобное поведение ему грозил штраф и даже тюремный срок, однако судья заявила, что не будет применять к нему санкций.

Как писал портал iz.ru, ранее экс-врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы за домогательства к своим воспитанницам и хранение детского порно.

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