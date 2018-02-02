Отец пострадавших от домогательств гимнасток США напал на обвиняемого

Отец пострадавших от сексуальных домогательств гимнасток сборной США напал в зале суда на обвиняемого врача команды Ларри Нассара, сообщили американские СМИ.

Слушания по делу о домогательствах врача к гимнасткам проходили в суде города Ленсинга в штате Мичиган. Отец нескольких из пострадавших гимнасток попросил судью дать ему «возможность побыть пять минут с этим демоном в запертой комнате», сообщает ТАСС со ссылкой на CBS.

«Вы понимаете, что я не могут разрешить вам этого», — ответила судья, после чего мужчина набросился на Нассара. В результате трое судебных приставов повалили на пол отца девушек, а обвиняемый был выведен из зала суда.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства и хранение детского порно.

Обладательница золотой медали летней Олимпиады-2012 Маккайла Марони подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, обвинив сборную США по гимнастике в принуждении заключить тайное соглашение за сокрытие факта растления ее врачом женской команды.