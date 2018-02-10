Разведка США пыталась купить у россиянина «украденное кибероружие» за $1 млн

Американские разведчики намеревались заплатить $1 млн россиянину, который обещал вернуть «украденное у США кибероружие» и предоставить компромат на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщили источники издания в спецслужба США, американские разведчики встречались с неизвестным россиянином в маленьких городах Германии, обменивались с ним информацией в отелях Берлина и даже через официальный аккаунт Агентства национальной безопасности (АНБ) в Twitter.

Через несколько месяцев секретных переговоров агенты заплатили россиянину $100 тыс., но якобы похищенное хакерами программное обеспечение так и не получили.

В обмен мужчина предоставил им липовую и сфабрикованную информацию о Трампе и «данные российской разведки».

После такого американцы разорвали договор с россиянином, опасаясь, что это операция спецслужб РФ «по вмешательству в работу правительства США».

Россиянину пригрозили арестом в случае возвращения в страны Западной Европы или США.

Ранее сообщалось, что группа хакеров ShadowBrokers объявила о хищении кибероружия у Equation Group — группы хакеров, предположительно, связанной с АНБ.

США традиционно обвинили в утечке «русских хакеров».

7 февраля портал iz.ru сообщил, что западные СМИ готовят вброс псевдорасследований на тему русского следа в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.