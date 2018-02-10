Прямой эфир

Разведка США пыталась купить у россиянина «украденное кибероружие» за $1 млн

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские разведчики намеревались заплатить $1 млн россиянину, который обещал вернуть «украденное у США кибероружие» и предоставить компромат на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщили источники издания в спецслужба США, американские разведчики встречались с неизвестным россиянином в маленьких городах Германии, обменивались с ним информацией в отелях Берлина и даже через официальный аккаунт Агентства национальной безопасности (АНБ) в Twitter.

Через несколько месяцев секретных переговоров агенты заплатили россиянину $100 тыс., но якобы похищенное хакерами программное обеспечение так и не получили.

В обмен мужчина предоставил им липовую и сфабрикованную информацию о Трампе и «данные российской разведки».

После такого американцы разорвали договор с россиянином, опасаясь, что это операция спецслужб РФ «по вмешательству в работу правительства США».

Россиянину пригрозили арестом в случае возвращения в страны Западной Европы или США.

Ранее сообщалось, что группа хакеров ShadowBrokers объявила о хищении кибероружия у Equation Group — группы хакеров, предположительно, связанной с АНБ.

США традиционно обвинили в утечке «русских хакеров».

7 февраля портал iz.ru сообщил, что западные СМИ готовят вброс псевдорасследований на тему русского следа в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакеры Fancy Bears узнали о госпрограмме Канады против российского спорта
Данные 57 млн клиентов Uber похитили хакеры из США и Канады

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017