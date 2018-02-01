Названы самые уязвимые для хакеров пользователи Сети

Любители фильмов для взрослых признаны самыми удобными жертвами для хакеров. Об этом сообщили в блоге компании «Лаборатория Касперского».

Специалисты отмечают, что каждый четвертый вирус для планшета или телефона маскируется под контент для взрослых. Исследование, проведенное «Лабораторией Касперского», выявило 23 семейства мобильных вредителей, маскирующихся под материалы рейтинга «18+».

В порядка 50% случаев под видом пикантного кино скрывается программа, которая самостоятельно исследует рекламные объявления и подписывает владельца гаджета на платные услуги, после чего деньги сразу снимаются с мобильного счета. Также одним из популярных вирусов является банковский троянец, реже попадающий на гаджеты пользователей, но наносящий наиболее ощутимый вред. Его работа состоит в шантаже и запугивании человека. Такое ПО зачастую блокирует экран устройства и выводит сообщение об обнаружении запрещенного контента. За разблокировку гаджета злоумышленники требуют выкуп, пишет «Дни.ру». Как правило, посетители сайтов со взрослым контентом боятся, что их хобби станет кому-то известно, что делает их легкой мишенью.

В 2017 году жертвой вирусов, предлагаемых под видом фильмов для взрослых, пострадал 1,2 млн человек. Обойти ловушки мошенников возможно в том случае, если посещать безопасные сайты и не пользоваться неофициальными приложениями, советуют специалисты.

Ранее портал iz.ru сообщал, что хакеры украли данные 100 тыс. клиентов канадского оператора связи Bell.