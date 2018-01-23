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Звезда фильмов для взрослых упрекнула подростков за вульгарные сообщения

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Фото: wikipedia.org/Джон Б. Корень
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Французская порнозвезда Никита Белуччи возмутилась отсутствием сексуального воспитания у подростков, а также упрекнула их родителей в нежелании контролировать детей. Соответствующий пост актриса опубликовала в своем Twitter (доступ к аккаунту ограничен), пишет The Sun.

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28-летняя звезда фильмов для взрослых опубликовала скриншоты нескольких сообщений, которые она получала от мальчиков 12 и 13 лет. Некоторые юноши просили ее отправить им обнаженные фотографии, другие — заняться с ними сексом. Белуччи ответила подросткам резким отказом, а также посоветовала «подумать о своем поведении, сделать домашнюю работу» и не писать ей больше.

Кроме того, француженка опубликовала обращение к родителям молодых людей.

«Мне надоело воспитывать ваших детей. Прекратите перекладывать свою ответственность на секс-работников. Я вижу тотальное отсутствие сексуального образования у молодых людей. Вы считаете, что для 13-летних мальчиков нормально зависать на YouTube, в Snapchat, Instagram и Twitter. Люди говорят мне, что они в таком возрасте, но это ложь. Они могли бы находиться под контролем, но их родители не следят за ними», — заявила Белуччи.

Многие подписчики в Twitter поддержали девушку. «Благодарю вас за то, что вы сильная женщина с четким пониманием того, что правильно, а что нет… и за то, что вы проявляете стойкость и искреннюю озабоченность, чтобы попытаться исправить ситуацию. Надеюсь, родители читают это», — написал один из пользователей.

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