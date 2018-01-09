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Двадцатилетняя актриса фильмов для взрослых найдена мертвой в США

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Фото: twitter.com/olivianovaxxx
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Актриса фильмов для взрослых Оливия Нова найдена мертвой в доме в Лас-Вегасе. Об этом сообщает газета Mirror.

Студия LA Direct Models, с которой сотрудничала 20-летняя девушка, в своем заявлении отметила, что все «потрясены внезапной смертью» актрисы. Также сообщается, что она была «красивой девушкой с милым характером», сообщает BFM.RU.

О причинах смерти актрисы пока не сообщается. В настоящее время их выясняют правоохранители.

Оливия Нова работала моделью с 12 лет, а в фильмах для взрослых начала сниматься с марта 2017 года и сотрудничала с рядом известных в индустрии студий. В своем интервью в августе прошлого года девушка заявляла и намерении закончить школу.

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