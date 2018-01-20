Чисто женское порно

В статистике посещений PornHub и xHamster за прошедший год интересно всё. Во-первых, если кто-то вдруг сомневался, женщины все-таки смотрят порно. Во-вторых, всё больше женщин смотрят порно. В-третьих, расширяется география стран, где женщины смотрят ххх-видео. Теперь даже в Саудовской Аравии на 11% чаще заходят на порноресурсы. Но что самое интересное, какое именно порно смотрят сегодня женщины. Портал iz.ru разбирался в деталях.

Когда вдруг на 359% чаще женщины стали забивать в поисковике своего смартфона запрос на Porn for Women становится интересно, что это за порнография такая и с чем ее едят?

Если это не противоречит вашим убеждениям, если вы не обременены моральными и психологическими запретами и вас не тошнит от одного слова «порнография», и даже, если всё это так, всё равно поищите в сети фильмы, например, той же Эрики Ласт. У шведки тоже будет много секса, но без физиологических деталей крупным планом. И это будет одним из самых ярких образцов той самой современной лирической порнографии, которая снимается не для примитивных в своих желаниях мужчин, а для сложных и нежных женщин.

Не Эрика была первопроходцем. Уже в 1980-х тему начали разрабатывать феминистки и лесбиянки, поставив своей целью превратить женщину из объекта в субъект сюжета и потеснить агрессивное и бездушное маскулинное видео.

femporn1 Эрика Ласт, кинорежиссер, сценарист и продюсер эротических фильмов для женщин Фото: commons.wikimedia.org/Fabrizia

Эксцентричная Эрика свой первый фильм сняла в 2004 году и выложила его в интернет. Она сама не ожидала, что ее «Хорошая девочка» (The Good Girl) соберет миллионы просмотров, видео станет вирусным, и к ней, с одной стороны, придет слава, а с другой стороны, ей позвонит мама и будет кричать в телефон: «Что ты делаешь со своей жизнью? Что подумают соседи?»

Но соседи совсем не интересовали шведку, а вот собственная жизнь и работа в качестве режиссера, сценариста и актрисы фильмов для взрослых ей очень даже нравилась.

Потом она со смехом будет рассказывать, что кто бы поверил, что сначала она получит прекрасное образование на отделении политологии и гендерологии Лундского университета в Стокгольме, а потом переквалифицируется в режиссера-феминистку и станет снимать фильмы для взрослых в Барселоне. Но эти трансформации произошли совсем неслучайно. Эрика поняла, что ее тошнит от того традиционного и примитивного порно, которым завален рынок. И тошнит от него не ее одну.

Оставим сейчас в стороне глобальные оценочные критерии. Здесь всё слишком спорно и всегда противоречиво. Так одни уверены, что всё зло в мире от порнографии, другие видят в ней чуть ли не панацею и своеобразный способ пусть и примитивного, но всё же врачевания вечно больного общества.

femporn2 Кадр из фильма Эрики Ласт Фото: youtube.com

С дефинициями здесь тоже сложно. То продукция подпадает под категорию порнографии, то вдруг нет. То это низкопробное ххх-видео, то шедевр всемирно известного режиссера-интеллектуала, а где заканчивается мягкое порно и начинается эротика или наоборот, вообще не всегда разберешь.

Но юридическая казуистика может озадачивать сколько угодно, в обычной жизни любой взрослый человек с первого взгляда в состоянии распознать старое доброе порно. И если с тем, что оно старое, вопросов не возникает — наши предки еще на скалах выцарапывали неприличные картинки, причем сразу начали с женских детородных органов, — то вот со вторым определением всё совсем не так просто.

Было бы странно, чтобы феминистки не добрались до порноиндустрии. Послушать некоторых, так ее надо разогнать, актеров наказать, продюсеров засудить, у режиссеров отобрать камеры и выгнать на биржу труда.

Но тут с репрессиями не развернешься. Армия порноадептов крепко держится за свои примитивные игрушки. Основной потребитель современной продукции — мужчина, который хочет видеть совокупление, возбуждаться и снимать сексуальное и любое другое напряжение. Кроме того, это всемирная индустрия с таким оборотом, что тут никакой феминистский писк никто даже не слышит.

femporn5 В традиционном маскулинном порно чувства женщины не имеют значения Фото: depositphotos/chaoss

Но проблема остается. Женщины давно работают наравне с мужчинами, всё чаще настаивают на праве на свои физиологические потребности и тоже хотят испытывать возбуждение и снимать напряжение. Но то порно, на котором женщину в грош не ставят и всё, что можно увидеть, это активные гениталии крупным планом, их не возбуждает.

На самом деле традиционное порно вызывает вопросы не только у них. Израильский блогер и специалист по сексу Ран Гавлиери один из тех, кто тоже признает, что привычное порно — это «активность без рук». Здесь не ласкают, не гладят и не дотрагиваются друг до друга. Никаких поцелуев, никакой игры. Ничего лишнего не должно попасть в объектив камеры. Ничто не должно мешать крупному плану.

Мужчина часто держит руки за спиной, женщина обычно лежит в неестественной позе и больше думает о страховке и сохранности макияжа, чем об оргазме. Женский оргазм в порнографии вообще мало кого волнует, все и так прекрасно знают, чем и как тут всё должно закончиться. Но это всё до такой степени неправда, что в век тотального и глобального интернета и столь же тотального феминизма начинает иметь серьезные последствия.

У феминисток и мастериц женского порно, помимо вопросов этики и эстетики, есть еще один мощный аргумент. Сегодня треть мирового трафика квалифицируется как порно. Каждый четвертый запрос выводит на порноресурс. По словам американской феминистки Оливии Тарплин, 90% 12-летних детей в состоянии смотреть порно со своих девайсов в любое время дня и ночи. По сути, подростки узнают о сексе задолго до того, как начинают им заниматься.

femporn4 Порно составляет около трети мирового интернет-трафика Фото: Global Look Press/imago stock&people

Можно всё что угодно запрещать и стараться контролировать, можно наказывать всех по ту и эту сторону смартфона, но всё чаще и громче звучат разговоры о том, что самая банальная порнография берет на себя сегодня не только функции сексуального жаропонижающего, но и какого-никакого сексобразования. И те модели поведения, если о них так можно выразиться, которые демонстрируются в традиционном порно, по определению не в состоянии научить не просто чему-то хорошему, а вообще не в состоянии дать хоть какое-то представление о человеке плотском.

Разумеется, тут не стоит перегибать. При всем пафосе посыла феминистки свое видео тоже снимают не для детей. Но Эрику Ласт всё равно приятно смотреть и слушать, потому что ее цель не порнография, а «кино о красоте секса».

Не только блогеры и феминистки хотят изменить существующий порномир или хотя бы обратить внимание на его слабые и темные стороны. Ученые уровня Филиппа Зимбардо подтверждают, что сначала много порно это, возможно, даже хорошо и раскрепощает, а потом совсем плохо, потому что у порноманьяков со временем развивается депрессия и начинаются проблемы со здоровьем. А там не за горами социальная и сексуальная самоизоляция, которая точно до добра не доведет.

Зимбардо в своей книге «Мужчины в отрыве: игра, порно и потеря идентичности» пишет, что уже в 2011 году какой-нибудь LiveJasmin посещали чаще, чем CNN и даже Netflix. Даже так называемые среднезависимые от порнографии британцы, которые всего-то около часа в неделю проводят на порноресурсах, в опросах признают, что их привычки к виртуальному сексу стали причиной вполне реальных сложностей в общении с окружающими.

femporn3 Режиссер Джозеф Гордон-Левитт вырезал из финальной версии некоторые кадры с порно, которое его герой смотрит на протяжении всего фильма Фото: Парадиз

В режиссерском дебюте актера Джозефа Гордон-Левитта, фильме 2013 года «Страсти Дон-Жуана», герой настолько увлечен своими виртуальными порноподружками, что умудряется прохлопать роман с героиней самой Скарлетт Йоханссон, которая, естественно, оказывается не в восторге от привычек своего парня. Дон-Жуан XXI века завязывает с порнографией, только по-настоящему влюбившись. Чувства побеждают похоть. Сердце оказывается мощнее гениталий.

Примерно о том же самом снимают свое кино женщины-режиссеры. И под какими бы гендерными, правозащитными, феминистскими и другими соусами они ни подавали свою продукцию, приходится признать, во-первых, это красиво. Во-вторых, это задействует гораздо больше органов и нервных центров, чем примитивная порнография. И пусть в «женском» порно так же мало реальной жизни, как и в «мужском», но цифры говорят сами за себя, и мало кто поручится за то, как будет выглядеть мировой порнотрафик и рынок спустя каких-нибудь десять лет.