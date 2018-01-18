Данные любителей 3D-порно оказались под угрозой

В приложении SinVR, предназначенном для просмотра порно-роликов в очках виртуальной реальности, специалисты по кибербезопасности нашли баг.

Как сообщают западные СМИ, при проверке обнаружилась возможность просмотреть список всех пользователей.

В сервисе была найдена скрытая функция downloadallcustomers. Она позволила загрузить на устройство список всех любителей объемного видео для взрослых. Этот список состоит из данных 19 тыс. пользователей, включая их имена, адреса электронной почты и названий используемых гаджетов.

Специалисты по кибербезопасности устранили этот баг и прокомментировали его шуткой: «Мы следим, чтобы все вторжения «с черного хода» были только по взаимному согласию».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в приложении для видеотрансляций OK Live появилась маска дополненной реальности, с помощью которой каждый россиянин может почувствовать себя президентом РФ.