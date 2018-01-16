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Виртуальный музей Иосифа Бродского открыли в Санкт-Петербурге

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Виртуальный музей Иосифа Бродского открыли в Санкт-Петербурге, сообщил вчера, 15 января, председатель попечительского совета фонда создания музея Иосифа Бродского Максим Левченко.

Виртуальный музей «Бродский.онлайн» был создан в Северной столице. Сетевой портал открылся благодаря помощи, оказанной музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Музей подготовил для онлайн-экскурса по жизни Бродского необходимые материалы и предоставил их в пользование создателям онлайн-музея, сообщило ИА FlashNord.

На сайте можно попутешествовать по жизни писателя, увидеть разнообразные документы из архивов, фотографии, имеющие отношение к жизни поэта, прочитать цитаты о нем поэтов-современников, а также его собственные цитаты из произведений и рассуждений о литературных деятелей. Информация дополняется и обновляется в музее ежедневно.

Фонд создания музея Иосифа Бродского образовали в 1999 году, и с тех пор участники проекта пытаются создать реальный музей памяти литературного деятеля в его бывшей квартире, на Литейном проспекте, где он жил до того, как эмигрировал в Америку в 1972 году.

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