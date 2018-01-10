Дореволюционный музей-квартира появится во Владивостоке

На острове Русский во Владивостоке будет создан новый музей, который расположится в квартире жилого дома. Проект получил президентский грант. По словам активистки дома Татьяны Рындиной, первыми жильцами здания были солдаты стрелкового полка под руководством легендарного Лавра Корнилова, который и сам проживал здесь некоторое время.

Планируется воссоздать обстановку дореволюционной квартиры: побеленные стены, деревянная мебель, печь. Мемориальный музей займет квартиру площадью 28 кв. м. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Экспозиция будет составлена из предметов периода до 1917 года (мебель, бытовые приборы, документы, фотографии, воинская форма, оружие). Для получения гранта инициативная группа жильцов зарегистрировала некоммерческий фонд.

Место может стать дополнительной приманкой для туристов, так как рядом с домом расположены Свято-Серафимовский мужской монастырь, сохранившиеся фрагменты кирпичного завода 1904 года и еще 15 объектов военно-фортификационного зодчества.

Напомним, в России разрабатывается дорожная карта по сохранению, возрождению и развитию народных художественных ремесел. Президент РФ Владимир Путин в декабре сообщил, что в 2018 году запланировано повышение объема грантов, выделяемых творческим коллективам из федерального бюджета. Их общая сумма составит более 8 млрд рублей.