Редкие фото Мэрилин Монро и Коко Шанель покажут на выставке в Москве

Редкие фотографии актрисы Мэрилин Монро и модельера Коко Шанель покажут на выставке работ фотографа Дугласа Киркланда под названием «За кулисами». Откроется экспозиция 17 января в московском Центре фотографии братьев Люмьер. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Семнадцатого января в Центре фотографии братьев Люмьер открывается выставка одного из самых известных фотографов Голливуда Дугласа Киркланда. Экспозиция «За кулисами» охватит всю 60-летнюю карьеру фотографа и сфокусируется на самых ярких ее этапах», –– отмечается в сообщении.

В Большом зале будут представлены фото, на которых запечатлено закулисье голливудских киносъемок в период с 1960 по 2010 годы.

Также будет показана известная серия фотографий Монро 1961 года.

Помимо этого, в рамках специального проекта будут выставлены снимки Коко Шанель. На них фотограф запечатлел жизнь и работу известного модельера в Париже в 1962 году.

«Фотографии создают интимный и глубокий портрет Шанель. Она предстает перед нами забавной, кокетливой, непокорной, серьезной, дружелюбной, молодой и энергичной», — говорится в сообщении.

Дуглас Киркланд с начала своей карьеры в 1960 году задокументировал съемочный процесс более 170 кинолент, среди которых «Звуки музыки» (1965), «Титаник» (1997), «Мулен Руж» (2001), «Великий Гэтсби» (2013) и многие другие.

Героями его фото становились Софи Лорен, Бриджит Бордо, Роберт де Ниро, Леонардо Ди Каприо и другие.

Ранее портал iz.ru сообщал, что выставка работ современных художников из России открылась в Гаване. Экспозиция «Революция» проходит в Музее революции — бывшем президентском дворце. На выставке представлены порядка 50 работ художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Тулы.