Россияне смогут примерить виртуальный костюм президента

Маска дополненной реальности, с помощью которой каждый россиянин может почувствовать себя президентом РФ, появилась в приложении для видеотрансляций OK Live. Об этом порталу iz.ru сообщили в пресс-службе «Одноклассников».

Так, пользователи сервиса в прямом эфире смогут попасть на виртуальную Красную площадь, примерить костюм главы государства и произнести собственную поздравительную речь. Для этого при создании трансляции нужно выбрать 3D-маску «Президент» из списка, который уже доступен всем пользователям приложения OK Live на iOS и Android.

Ранее портал iz.ru сообщал, что соцсеть «Одноклассники» составила рейтинг самого популярного контента по итогам 2017 года.

В топ-3 наиболее часто прослушиваемых песен в «Одноклассниках» вошли «Случайная» (Светлана Лобода), «Тает лед» («Грибы») и «Неделимы» (Artik & Asti). А лидером по просмотрам (более 40 млн) стал вирусный ролик от уральской сети магазинов «Галамарт».