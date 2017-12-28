Прямой эфир

Россияне смогут примерить виртуальный костюм президента

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маска дополненной реальности, с помощью которой каждый россиянин может почувствовать себя президентом РФ, появилась в приложении для видеотрансляций OK Live. Об этом порталу iz.ru сообщили в пресс-службе  «Одноклассников».

Так, пользователи сервиса в прямом эфире смогут попасть на виртуальную Красную площадь, примерить костюм главы государства и произнести собственную поздравительную речь. Для этого при создании трансляции нужно выбрать 3D-маску «Президент» из списка, который уже доступен всем пользователям приложения OK Live на iOS и Android.

Ранее портал iz.ru сообщал, что соцсеть «Одноклассники» составила рейтинг самого популярного контента по итогам 2017 года.

В топ-3 наиболее часто прослушиваемых песен в «Одноклассниках» вошли «Случайная» (Светлана Лобода), «Тает лед» («Грибы») и «Неделимы» (Artik & Asti). А лидером по просмотрам (более 40 млн) стал вирусный ролик от уральской сети магазинов «Галамарт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Похолодание и снег ожидают москвичей в новогоднюю ночь
Новогоднюю речь Путина впервые покажут с учетом часовых поясов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017