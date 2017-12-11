Зайдите в кабинет

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Опрос: допустимы ли сексуальные домогательства в современном мире
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Фото: Getty Images/Loungepark
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Недавний опрос, проведенный фондом «Общественное мнение», показал, что половина россиян слышали о скандалах, связанных с темой сексуальных домогательств в Голливуде. Лишь 18% из них считают обоснованными обвинения известных продюсеров, актеров и других звезд в эпизодах двадцатилетней давности. Обратной точки зрения придерживаются 15% опрошенных. При этом подавляющее большинство респондентов (81%) уверены, что за распускание рук виновники должны пойти под суд. Портал iz.ru решил узнать мнение читателей на чувствительную тему.

 

 

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