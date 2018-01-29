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Актер фильмов для взрослых из Петербурга получил четыре награды

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Фото: Global Look Press/Hubert Boesl
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Обладателем наград в четырех номинациях премии AVN Awards, более известной как «Оскар» фильмов для взрослых, стал актер из Петербурга Алексей Маетный. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Фото с четырьмя золотыми статуэтками 29-летний петербуржец выложил в соцсети. Всего он был представлен в 22 номинациях. В подписи к фотографии Маетный отметил, что очень горд быть актером 2018 года и благодарен премии за принятие его тяжелой работы в Америке, сообщает телеканал «78».

На данный момент мужчина проживает в Лос-Анджелесе и снимается в фильмах категории «18+» под псевдонимом Маркус Дюпри (Markus Dupree). Ранее он уже был номинирован на премию AVN Awards. В 2017 году он получил три статуэтки.

На родине коллеги Маетного по цеху считают, что награда AVN Awards уже давно обесценилась. В частности, режиссер фильмов для взрослых Сергей Прянишников заявил Пятому каналу, что премия утратила свою значимость: «Раньше это было какое-то большое зрелище, а сейчас уже умерло», - сказал он.

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