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Картина «Салют-7» получила «Золотого орла» как лучший фильм года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Картина «Салют-7» режиссера Клима Шипенко получила премию «Золотой орел» как лучший фильм 2017 года.

Церемония вручения награды состоялась 26 января в первом павильоне «Мосфильма».

В номинации «Лучшая режиссерская работа» жюри назвало Андрея Звягинцева («Нелюбовь»).

Приз за вклад в российский кинематограф получил актер Александр Калягин, сообщает «Интерфакс».

Лучшим актером стал Евгений Миронов («Время первых»), а Ирина Горбачева («Аритмия») — лучшей актрисой.

За женскую роль второго плана наградили Алису Фрейндлих («Карп отмороженный»), в мужской категории приз достался Владимиру Ильину («Время первых»).

За лучший сценарий премию получила Анастасия Пальчикова («Большой»).

Лучшим телесериалом стали «Оптимисты», а неигровым фильмом — «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека».

Национальная кинонаграда России «Золотой орел» была учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет.

23 января стало известно, что картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева была номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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