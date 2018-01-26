Лауреатов кинопремии «Золотой орел» объявят в пятницу на «Мосфильме»

Лауреатов национальной кинопремии «Золотой орел» объявят в пятницу в Москве. Шестнадцатая по счету церемония награждения пройдет в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Победитетей выбирают члены Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Фильмы «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Большой» Валерия Тодоровского, получившие по семь номинаций, скорее всего, станут фаворитами вечера. В номинации «Лучший фильм» будут бороться пять кинолент: «Аритмия», «Большой», «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Время первых» Дмитрия Киселева и «Салют-7» Клима Шипенко.

Борис Хлебников, Валерий Тодоровский и Андрей Звягинцев претендуют на звание лучшего режиссера. Награду за лучшую женскую роль могут получить Алиса Фрейндлих, Марина Неелова или Ирина Горбачева, а за лучшую мужскую — Евгений Миронов, Владимир Вдовиченков и Александр Яценко.

Также на премии отметят наградами анимационные фильмы, неигровые картины и сериалы, передает НСН. Назовут и лучший зарубежный фильм в российском прокате.

Напомним, фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева был номинирован на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 90-я церемония вручения престижной награды состоится 4 марта 2018 года.