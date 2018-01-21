Американскому джазмену Марсалису вручили российский орден Дружбы

Американский трубач и композитор, художественный руководитель джазового отделения Линкольн-центра Уинтон Марсалис был награжден российским орденом Дружбы.

Как рассказал агентству ТАСС вице-консул РФ в Нью-Йорке Алексей Трипольский, Марсалис получил награду за «вклад в развитие культурных связей между Россией и США». Торжественная церемония прошла в российском генконсульстве в Нью-Йорке.

Марсалис способствовал повышению популярности классической и джазовой музыки среди молодежи по всему миру. Американский музыкант был награжден девятью «Грэмми», а его джазовые записи были первыми в своем роде, выигравшими Пулитцеровскую премию за музыку.