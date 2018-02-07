Хакеры группы Fancy Bear атаковали оборонную сферу США

Данные личной электронной почты американцев, работающих в компаниях и учреждениях, тесно связанных с военно-промышленным комплексом США и имеющих доступ к технологическим секретам, похитили хакеры из группировки Fancy Bear, которой приписывают «сотрудничество» с Кремлем.

Данные были украдены в период с мая 2015-го по март 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на АР. Агентство, в свою очередь, получило эту информацию от компании в области кибербезопасности Secureworks. На основании полученных данных агентство делает вывод, что хакеры хотели получить доступ к американским секретам в создании беспилотных летательных аппаратов (дронов) и разработке орбитального самолета.

Всего было совершено около 19 тыс. попыток получить пароли от электронной почты сотрудников Lockheed Martin, Boeing, Airbus и General Atomics, пишет «Газета.ру».

Хакеры проводили атаки методом фишинга: на почту присылали письмо якобы от имени администраторов почтового сервиса с просьбой подтвердить пароль, оказалось, что 40% адресатов сами в ответном письме направили хакерам свои пароли.

Ранее стало известно, что хакеры Fancy Bears вошли в список главных проблем ОИ-2018.