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Россиянин Левашов предстал перед судом в США по делу о киберпреступлениях

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Гражданин России Петр Левашов, обвиняемый в киберпреступлениях, предстал перед судом в американском штате Коннектикут. Об этом сообщила представитель Минюста США Николь Навас.

Она отметила, что заседание суда по делу Левашова состоялось в пятницу, 2 февраля, передает ТАСС.

Петр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу США. По версии следствия, россиянин стоит за созданием компьютерной сети Kelihos. С ее помощью он распространял вирусы, вымогал деньги и совершал спам-атаки.

В России Левашова обвиняли во взломе сайта медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, в результате чего он был заблокирован. В октябре 2017 года программист был заочно арестован Генпрокуратурой РФ.

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