Кремль прокомментировал «слежку голландской газеты» за хакерами из РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о сообщении нидерландской газеты о двухлетней слежке журналистов за российской хакерской группировкой.

Так Песков прокомментировал заявление журналиста о том, что голландское издание получило некие данные «о вмешательстве России в американские выборы» и передало их в США.

«Нечего сказать, — заявил Песков и продолжил: — Если голландские газеты хотят подбрасывать угля в топку антироссийской истерии, это не самое благородное занятие». Песков обратил внимание, что официальных заявлений от спецслужб Нидерландов по данному поводу не поступало.

23 января Facebook объявил о новых мерах по противодействию «российскому вмешательству».

В США расследуется несколько дел о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы. Дональд Трамп и его окружение неоднократно опровергали возможные связи с Россией. В Кремле заявляли, что Москва не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях.

10 января Демократическая партия США представила доклад о российском «вмешательстве» в дела как минимум 19 стран Европы.