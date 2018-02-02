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Испания передала США заочно арестованного в РФ программиста Левашова

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Испания экстрадировала в США российского программиста Петра Левашова, подозреваемого в совершении киберпреступлений.

«Передан Службе федеральных маршалов США киберпреступник, который создал всемирную кибернетическую инфраструктуру для осуществления незаконной деятельности», — говорится в сообщении испанской полиции.

Левашов был задержан в апреле прошлого года в Барселоне по запросу США, где программиста подозревают в совершении киберпреступлений. «Экстрадированный на протяжении нескольких лет создавал кибернетическую инфраструктуру в форме ботнет или сети компьютеров», — отмечается в решении суда.

В США Левашову приписывают создание компьютерной сети Kelihos типа ботнет, через которую он распространял вирусы, занимался вымогательством и совершал различные  спам-атаки.

В октябре 2017 года генпрокуратура РФ заочно арестовала Левашова  после взлома и блокировки доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге.

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