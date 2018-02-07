Хакеры Fancy Bears вошли в список главных проблем ОИ-2018

Хакерская группа Fancy Bears включена в список главных проблем Олимпийских игр в Пхенчхане по версии Yahoo Sports.

Об этом сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что «главной целью Fancy Bears будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов».

В Yahoo Sports напомнили, что на данный момент хакеры опубликовали два набора взломанных документов.

Кроме того, в список главных проблем Олимпиады вошли коррупционные скандалы в Международном олимпийском комитете, норовирус, мороз в Пхенчхане и ситуация вокруг Северной Кореи.

В конце января хакеры Fancy Bears опубликовали документы, которые говорят об употреблении допинга мировыми спортсменами. Согласно обнародованным данным, порядка 70% состава сборной Норвегии по лыжным гонкам являются астматиками и имеют терапевтические исключения на запрещенные препараты. Такая же ситуация просматривается в Швеции.