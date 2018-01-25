Хакеры опубликовали данные об употреблении допинга в мировом спорте

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, которые говорят об употреблении допинга мировыми спортсменами. Согласно обнародованным данным, порядка 70% состава сборной Норвегии по лыжным гонкам являются астматиками и имеют терапевтические исключения на запрещенные препараты.

Такая же ситуация просматривается в Швеции, что, по мнению Fancy Bears, позволяет говорить о заговоре, сообщает RT.

Уточняется, что представители санного спорта Людвиг Ридер (Италия) и Бригит Платцец (Австрия) недавно избежали наказания за пропуск процедуры тестирования, а норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован лишь на два месяца после положительной допинг-пробы. И это при том, что концентрация запрещенного препарата сальбутамола в его организме превышала норму в 10 раз.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Россияне отправятся на турнир под олимпийским флагом. Ранее МОК не допустил на Олимпиаду 111 российских спортсменов. Многие из них — ведущие и сильнейшие атлеты.