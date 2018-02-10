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Хакеры атаковали серверы ОИ-2018 во время церемонии открытия Игр

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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Серверы зимних Олимпийских игр подверглись хакерской атаке во время проведения церемонии открытия 9 февраля. Об этом передает агентство «Ренхап» со ссылкой на оргкомитет Игр в Пхенчхане.

Сообщается, что в результате кибератаки была нарушена работа телевидения по протоколу интернета в главном пресс-центре. Во избежание большего ущерба cерверы были отключены, в результате работа сайта Игр была приостановлена до 3:00 мск в субботу, 10 февраля, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что в субботу, 10 февраля, будут разыграны первые пять комплектов медалей на Олимпиады в Пхенчхане.

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