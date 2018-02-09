Выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS AD HOC Division), работающая в эти дни в столице зимних Игр Пхенчхане, отказала в допуске до соревнований 47 российским атлетам, не получившим приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Таким образом, ряд звездных отечественных спортсменов не сможет принять участия в Играх в Южной Корее.

В 5 утра по московскому времени (11:00 по местному) в конференц-зале главного медиацентра Пхенчхана представители CAS должны были объявить окончательное решение. К назначенному часу зал был до отказа забит российскими и западными журналистами. Перед этим здесь закончилась пресс-конференция бобслеистов сборной США. Уходя, они натолкнулись на небывалое внимание корреспондентов, спрашивавших их мнение по ситуации с недопуском до Игр российских атлетов.

выездная Офис Спортивного арбитражного суда (САС) перед началом слушаний, Южная Корея, Пхенчхан Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Это сложный процесс, но надеюсь, суд не ошибется, — заявил «Известиям» бобслеист Ник Каннингем. — Если доказательств существования допинговой системы нет, все чистые спортсмены должны участвовать в Олимпиаде. У меня много друзей среди российских бобслеистов. И я не хочу никого обвинять — мое дело выходить на трассу и выступать. И верить решению суда.

В 11:00 представитель пресс-службы суда объявил о задержке начала мероприятия на 20 минут. К 11:20 в зале появился генеральный секретарь CAS Матье Риб, который зачитал текст решения.

— Арбитры CAS оценили процесс, созданный МОКом для приглашения олимпийских спортсменов из России, — сообщил Матье Риб. — Хотя Олимпийский комитет России временно отстранен, МОК дал спортсменам возможность выступать на особых условиях. Этот процесс был организован в интересах отдельных спортсменов и борьбы с допингом. Арбитры посчитали, что спортсмены не смогли доказать присутствие нарушений в выдаче приглашений. Мы не обнаружили дискриминации или несправедливости.

Таким образом, 47 российских олимпийцев не смогла добиться участия в Играх в Корее. Изначально число «забаненных» делилось на две группы. 32 спортсмена были не приглашены МОКом на Олимпиаду без объяснения причин. Их никогда не обвиняли в нарушении антидопинговых правил, однако комиссия МОКа по допуску во главе с Валери Фуйнейрон не внесла их в список приглашенных. До сих пор официальных объяснений этого решения со стороны МОКа не последовало.

CAS Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб во время пресс-конференции Спортивного арбитражного суда (CAS) Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В «список 32» вошли Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Алексей Волков (все — биатлон), Дмитрий Попов, Роман Кошелев и Юлия Шокшуева (все — бобслей), Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Алексей Береглазов, Михаил Науменков и Антон Белов (все — хоккей), Сергей Устюгов и Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина и Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), а также Ксения Столбова и Иван Букин (оба — фигурное катание).

В оставшийся перечень из 15 фамилий вошла группа спортсменов, упомянутых в отчете комиссии МОКа во главе с Денисом Освальдом. Она была собрана в 2016 году сразу после публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном. Освальд проверял информацию о том, что во время сочинской Олимпиады-2014 группа российских атлетов якобы участвовала в махинациях с подменами допинг-проб.

В итоге этих «расследований» МОК пожизненно отстранил обвиняемых от выступлений на Олимпийских играх. Медали, заработанные героями Игр-2014, были аннулированы. 1 февраля 28 спортсменам удалось через CAS добиться отмены решения МОКа. При этом 15 из них претендовали на участие в Играх в Пхенчхане. Это лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева, скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Сергей Чудинов (тренер), конькобежцы Александр Румянцев, Артем Кузнецов и Ольга Фаткулина, а также саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко (тренер).

Несмотря на победу в CAS, МОК объявил, что решение арбитража не будет означать допуск россиян на Игры. Дело атлетов из РФ рассматривалось двое суток, и конечный вердикт арбитражного суда лишил их шансов выступить в Корее.

Открытие ХХIII зимних Олимпийских игр состоится сегодня в 20:00 по местному времени (14:00 мск).

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