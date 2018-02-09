Бах фактически угрожал CAS перед решением по российским спортсменам
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах фактически угрожал Спортивному арбитражному суду (CAS) перед решением об отклонении апелляций российских спортсменов на недопуск к ОИ-2018.
Информацию об этом распространил тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко в пятницу, 9 февраля.
«Томас Бах в одной из своих последних речей оказывал давление на Спортивный арбитражный суд, вынесший до этого решение в пользу нас», — цитирует сообщение ТАСС.
Демченко добавил, что Бах фактически угрожал распустить инстанцию, если она вынесет еще одно положительное решение по россиянам.
5 февраля МОК отказал 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Также своего решения ожидали еще 32 спортсмена из РФ, которых не допустили к играм. Всем им вынесенная панель CAS отклонила апелляции 9 февраля.
1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах из-за допинга.