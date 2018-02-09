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Бах фактически угрожал CAS перед решением по российским спортсменам

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах фактически угрожал Спортивному арбитражному суду (CAS) перед решением об отклонении апелляций российских спортсменов на недопуск к ОИ-2018.

Информацию об этом распространил тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко в пятницу, 9 февраля.

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«Томас Бах в одной из своих последних речей оказывал давление на Спортивный арбитражный суд, вынесший до этого решение в пользу нас», — цитирует сообщение ТАСС.

Демченко добавил, что Бах фактически угрожал распустить инстанцию, если она вынесет еще одно положительное решение по россиянам.

5 февраля МОК отказал 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Также своего решения ожидали еще 32 спортсмена из РФ, которых не допустили к играм. Всем им вынесенная панель CAS отклонила апелляции 9 февраля.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах из-за допинга.

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