МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) считает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов, недопущенных на Олимпийские игры в Пхёнчхане, поддержкой борьбы с допингом.

Об этом говорится в сообщении МОКа в Twitter.

«Мы приветствуем решение Спортивного арбитражного суда, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность для всех спортсменов», — говорится в заявлении МОКа.

9 февраля CAS отклонил иски 47 россиян, не получивших от МОКа приглашения на Игры в Пхёнчхане. Среди них также 13 спортсменов и два тренера, которые были ранее пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, однако позднее CAS их оправдал.

«Сегодня специальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам против МОКа», — заявил генсек CAS Матье Риб.

5 декабря 2017 года МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018. Позже в Пхёнчхан допустили 169 атлетов из РФ, которые должны будут выступать под олимпийским флагом.

После такого решения 42 российских спортсмена подали апелляцию в CAS, в результате чего Спортивный арбитражный суд постановил снять санкции и полностью оправдал 28 россиян. Еще 11 спортсменов оправданы частично, слушания по трем атлетам отложены.

Несмотря на это, МОК без объяснения причин отказался приглашать на ОИ 13 атлетов из РФ и двух тренеров.