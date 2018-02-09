WADA назвало приятной новостью решение CAS по российским спортсменам

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов на недопуск к участию в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Об этом заявил глава WADA Крэйг Риди.

«Эти решения являются приятной новостью для WADA и для всех приверженцев чистого спорта. Вынесение решения до церемонии открытия является правильным шагом», –– приводит ТАСС слова Риди.

9 февраля CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить их на Олимпийские игры.

«Сегодня специальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам (13 атлетов и два тренера. –– iz.ru) против МОКа», — заявил генсек CAS Матье Риб.

5 декабря 2017 года МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018. Позже на Игры допустили 169 атлетов из РФ. Они будут выступать под нейтральным флагом и не имеют права использовать российскую символику.

После такого решения 42 российских спортсмена подали апелляцию в CAS, в результате чего суд снял санкции и полностью оправдал 28 россиян. Еще 11 спортсменов оправданы частично, слушания по трем атлетам отложены.

Несмотря на это, МОК без объяснения причин отказался приглашать спортсменов на Олимпиаду.