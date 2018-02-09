Тренер лыжников назвал безумием решение CAS по апелляциям российских атлетов

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхан безумно и вредит всему мировому спорту. С таким заявлением выступил тренер российских лыжников Маркус Крамер.

9 февраля CAS отклонил апелляции 47 россиян на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить их на Олимпийские игры.

Крамер отметил, что решение суда нелогично, так как ранее он сам же и оправдал россиян, сняв с них санкции МОКа.

«Что тут скажешь, я очень расстроен за спортсменов, которые не смогут приехать сюда. И я не понимаю этого решения, потому что CAS ранее оправдал спортсменов. С одной стороны, они не сделали ничего плохого, а с другой — не могут приехать на Игры. Это безумие какое-то. Это всё очень плохо не только для наших спортсменов, но и для всего мирового спорта», — цитирует «РИА Новости» тренера.

Таким образом, согласно постановлению CAS, на Игры в Южную Корею не приедут лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

Также участвовать не будет олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

МОК решение CAS поприветствовал.