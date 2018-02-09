Глава Федерации лыжных гонок прокомментировала вердикт CAS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении россиян, не получивших приглашения на Олимпиаду-2018 в южнокорейский Пхёнчхан.

«Надежда [на допуск спортсменов] была, а теперь кроме шока ничего не испытываю. Что дальше? Пока оцениваем возможность дальнейших правовых шагов», - цитирует Вяльбе агентство «РИА Новости».

Напомним, 9 февраля панель CAS не удовлетворила апелляции 45 россиян и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпийские Игры. Решение вынесено в день открытия соревнований.