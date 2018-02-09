Роспотребнадзор предупреждает о вспышке норовируса в Пхёнчхане

Роспотребнадзор информирует россиян о вспышке норовирусной инфекции в южнокорейском Пхёнчхане, где 9 февраля стартует зимняя Олимпиада-2018. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

«По информации оргкомитета Олимпийских игр 2018 года, в г. Пхёнчхане зарегистрирована вспышка норовирусной инфекции. По состоянию на 7 февраля текущего года пострадало 86 человек, из которых 63 заразились в Молодежном центре Олимпиады», — сказано в сообщении.

Отмечается, что инфицированные были выявлены среди персонала пищеблоков. Чтобы избежать заражения, рекомендовано мыть руки перед едой, не есть быструю многокомпонентную пищу (типа шаурмы) для употребления «на ходу», а для питья использовать только бутилированную или кипяченую воду.

8 февраля Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о госпитализации по меньшей мере 86 человек с признаками норовируса. Среди инфицированных — занятый в пищевом производстве персонал, сотрудники полиции и охранники олимпийских объектов.