Почти 90 человек госпитализированы в Пхёнчхане с признаками норовируса

По меньшей мере 86 человек с признаками норовируса госпитализированы в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Среди заболевших — занятый в пищевом производстве персонал, сотрудники полиции и охранники олимпийских объектов.

В воскресенье признаки норовируса — сильная рвота и диарея — были зафиксированы у 41 сотрудника службы охраны объектов Олимпиады, передает BFM.RU. Более 1,2 тыс. охранников отправили на карантин и отстранили от работы. Их обязанности выполняют военнослужащие.

В минувший вторник власти Южной Кореи разработали в целях профилактики норовируса комплекс рекомендаций для жителей и гостей Пхёнчхана и Каннына, где в пятницу стартуют ХХХIII зимние Олимпийские игры.

Инструкция состоит из шести пунктов: 1) мыть руки в течение как минимум 30 секунд проточной водой с мылом; 2) тщательно готовить пищу; 3) кипятить перед употреблением питьевую воду; 4) мыть и чистить перед употреблением овощи и фрукты; 5) не допускать до приготовления пищи людей с подозрением на заражение норовирусом; 6) соблюдать условия санитарной безопасности при готовке пищи (ножи и разделочные доски необходимо мыть после использования, а рыбу, мясо и овощи обрабатывать отдельно).