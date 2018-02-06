Гостей Пхенчхана предупредили об опасности норовируса

Власти Южной Кореи в целях профилактики норовируса разработали комплекс рекомендаций для жителей и гостей городов Пхенчхан и Каннын, где в пятницу стартуют ХХХIII зимние Олимпийские игры. Острая необходимость в этом появилась во вторник, когда из-за вспышки инфекции организаторам соревнований пришлось отправить на карантин свыше 1200 сотрудников охранной компании, занимающейся обеспечением правопорядка на объектах Игр.

Как говорится в специальном пресс-релизе оргкомитета ОИ-2018, с которым ознакомились «Известия», для гостей была опубликована инструкция из шести пунктов: 1) мыть руки в течение как минимум 30 секунд проточной водой с мылом; 2) тщательно готовить пищу; 3) кипятить перед употреблением питьевую воду; 4) мыть и чистить перед употреблением овощи и фрукты; 5) не допускать до приготовления пищи людей с подозрением на заражение норовирусом; 6) соблюдать условия санитарной безопасности при готовке пищи (ножи и разделочные доски необходимо мыть после использования, а рыбу, мясо и овощи обрабатывать отдельно).

Чтобы предотвратить распространение инфекции, министерство пищевых продуктов и медикаментозной безопасности страны усилило контроль гигиены в ресторанах и всех торговых заведениях, связанных с Олимпийскими играми, а Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний обратился к гостям Олимпиады с просьбой соблюдать меры профилактики норовируса.

В настоящее время проводится отслеживание возможных путей передачи инфекции. Министерство пищевых продуктов и министерство охраны окружающей среды в течение пяти дней проводят проверку воды, используемой для приготовления пищи и общего потребления.

О выявлении симптомов норовируса у персонала частной службы безопасности, работавшего в молодежном центре Хореба, расположенном в районе Джинбу округа Пхенчхан, ранее сообщило издание Korea Times. Сотрудники охраны, по его данным, жаловались на головные боли, диарею и спазмы желудка. В скором времени Центр исследования здоровья и окружающей среды провинции Канвондо совместно с Корейским центром контроля и профилактики заболеваний отправили на карантин 1023 посетителей молодежного центра.

По состоянию на 6 февраля были подтверждены 32 случая норовируса. Сейчас все заболевшие находятся на карантине. 21 из них являются сотрудниками службы безопасности молодежного центра, а еще 11 (восемь граждан Южной Кореи и три иностранца) работают на других объектах.

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