Более 1200 охранников ОИ-2018 отстранили из-за кишечной инфекции

Более 1,2 тыс. сотрудников организации, которая занимается охраной Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, отстранены от работы из-за кишечной инфекции. Об этом пишет AFP со ссылкой на оргкомитет турнира.

Признаки инфекции были обнаружены у 41 человека. Они были госпитализированы с диагнозом «норовирус». Позже от работы были вынуждены отказаться 1,2 тыс. человек, которых заменили 900 солдат.

Отмечается, что охранники жили в молодежном центре, а не в Олимпийской деревне.

По факту инцидента проводится проверка.

Как писал портал iz.ru 5 февраля, инсталляция под названием «Люди-пули», установленная возле главного пресс-центра Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, вызвала замешательство у журналистов. Монумент представляет собой несколько обнаженных мужских тел с закрытыми шлемами в форме пуль.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.