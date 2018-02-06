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Более 1200 охранников ОИ-2018 отстранили из-за кишечной инфекции

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Фото: TASS/ZUMA/Petter Arvidson
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Более 1,2 тыс. сотрудников организации, которая занимается охраной Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, отстранены от работы из-за кишечной инфекции. Об этом пишет AFP со ссылкой на оргкомитет турнира. 

Признаки инфекции были обнаружены у 41 человека. Они были госпитализированы с диагнозом «норовирус». Позже от работы были вынуждены отказаться 1,2 тыс. человек, которых заменили 900 солдат. 

Отмечается, что охранники жили в молодежном центре, а не в Олимпийской деревне.

По факту инцидента проводится проверка. 

Как писал портал iz.ru 5 февраля, инсталляция под названием «Люди-пули», установленная возле главного пресс-центра Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, вызвала замешательство у журналистов. Монумент представляет собой несколько обнаженных мужских тел с закрытыми шлемами в форме пуль.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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