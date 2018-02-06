Мужская сборная РФ по хоккею вылетела на Олимпиаду

Мужская сборная России по хоккею отправилась на зимнюю Олимпиаду. В Пхёнчхан тренерский штаб команды взял 28 хоккеистов, включая троих запасных. Журналисты узнали, что с собой в Корею ребята везут ящик тульских пряников. Нападающий Андронов предположил, что сладости для форварда Кирилла Капризова.

В отсутствие хоккеистов из НХЛ наша команда — главный фаворит турнира. Последний раз золото Олимпийских игр наша дружина выигрывала в 1992 году. Капитан россиян верит: благодаря нашей поддержке команде удастся всех победить.