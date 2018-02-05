Журналистов удивили статуи рядом с пресс-центром Олимпиады в Пхенчхане

Инсталляция под названием «Люди-пули», установленная возле главного пресс-центра Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, вызвала замешательство у журналистов, пишет «Спорт-Экспресс».

Статуи принадлежат авторству местного скульптора, они также были представлены на Биеннале Пхенчхана. Монумент представляет собой несколько обнаженных мужских тел с закрытыми шлемами в форме пуль. По мнению сотрудников СМИ, такие статуи не соответствуют духу Игр.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится в Пхенчхане 9 февраля. Российская сборная на открытии Игр пройдет под 55-м порядковым номером. Всего в Олимпийских играх примут участие 92 команды.