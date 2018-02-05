СМИ рассказали о возможном присутствии на ОИ-2018 «человека № 2» в КНДР

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане возможно присутствие «человека № 2» в КНДР — заместителя председателя Трудовой партии Кореи Цой Рен Хэ. Об этом пишет РБК со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

68-летний чиновник может войти в состав делегации Северной Кореи. По данным СМИ, в ее состав войдут три высокопоставленных чиновника, а также 18 помощников. Ожидается, что главой делегации будет назначен председатель Верховного народного совета Северной Кореи Ким Ён Нам.

Республика Корея и КНДР выступят на открытии Олимпиады под единым флагом. Кроме того, на зимние Игры в Южную Корею отправятся 140 северокорейских танцоров и музыкантов, а также группа поддержки из КНДР численностью 230 человек и демонстрационная команда спортсменов по тхэквондо в составе 30 человек. Всего в состав делегации Северной Кореи войдет 550 спортсменов.