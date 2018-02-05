Сеул урежет санкции ради северокорейских музыкантов на Олимпиаде

Сеул может временно снять односторонний запрет на проход в южнокорейские порты судна Man Gyong Bong, принадлежащего КНДР. На его борту в страну прибудет группа северокорейских музыкантов, которые намерены выступать на концертных площадках Олимпиады в Пхёнчхане.

О возможности временного снятия санкций заявил представитель южнокорейского министерства по объединению Пэк Тхэ Хён.

По его словам, это делается «ради успеха Олимпиады», уточняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, в сентябре Сеул и Вашингтон договорились усилить санкционный прессинг на Пхеньян. Причем речь шла именно о практических ограничениях, чтобы Северная Корея осознала, что провокационные действия ведут к изоляции.

Уже в январе Дональд Трамп поддержал межкорейские контакты, но всё же настаивал на сохранении при этом санкционного режима.