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Трамп заявил о росте числа сбежавших из КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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По мнению президента США Дональда Трампа, число нелегально покинувших Северную Корею жителей постонно растет.

«Это суровое место для жизни, и людям это не нравится. Есть великая угроза, великие риски», — заявил американский лидер на встрече с эмигрантами из КНДР в Белом доме.

Он назвал своих гостей «особой группой людей». За последний год перебежчиков было много, и, «кажется, их становится всё больше и больше», передает «РИА Новости» слова Трампа.

Как писал iz.ru, ранее Трамп сравнил ситуацию вокруг Северной Кореи с карточной игрой.

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