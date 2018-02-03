Трамп заявил о росте числа сбежавших из КНДР

По мнению президента США Дональда Трампа, число нелегально покинувших Северную Корею жителей постонно растет.

«Это суровое место для жизни, и людям это не нравится. Есть великая угроза, великие риски», — заявил американский лидер на встрече с эмигрантами из КНДР в Белом доме.

Он назвал своих гостей «особой группой людей». За последний год перебежчиков было много, и, «кажется, их становится всё больше и больше», передает «РИА Новости» слова Трампа.

Как писал iz.ru, ранее Трамп сравнил ситуацию вокруг Северной Кореи с карточной игрой.