Сеул готов к переговорам на высоком уровне с КНДР

Южная Корея заявила о своей готовности к переговорам на высоком уровне с КНДР в связи с прибытием на Олимпиаду северокорейской делегации. Об этом говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.

В сообщении подчеркивается, что Сеул готов к разного рода консультациям с членами делегации, в том числе к диалогу высокопоставленных представителей властей, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, северокорейскую делегацию на Олимпийских играх возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный глава государства Ким Ён Нам.

В нее войдут три официальных представителя и 18 помощников. Делегация будет находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля.

Стоит отметить, что КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде-2018 под одним флагом. Кроме того, единая команда выступит в женском турнире по хоккею.