Председатель парламента КНДР возглавит делегацию страны на ОИ-2018

Северокорейскую делегацию возглавит на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный глава государства Ким Ён Нам. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные южнокорейского министерства объединения.

Отмечается, что совместная делегация будет состоять из трех официальных представителей и 18 помощников. Они будут находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля. Пхеньян проинформировал Сеул о своем согласии направить делегацию в воскресенье вечером.

Как сообщал портал iz.ru, в середине января текущего года КНДР и Южная Корея впервые за 12 лет договорились выйти на церемонию открытия Олимпиады под одним флагом. Помимо этого, единая корейская команда выступит в соревнованиях по женскому хоккею. Этого удалось достигнуть благодаря нескольким раундам переговоров в пограничном пункте Пханмунджом.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.