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Олимпиада-2018 бьет рекорд по презервативам

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Участникам зимней Олимпиады в Южной Корее выдадут рекордное количество презервативов — 110 тыс. контрацептивов из расчета 37 штук на каждого атлета.

Специальные боксы с ними установят во всех туалетах Олимпийской деревни, а также в пресс-центре и медицинских учреждениях.

Цифра превысила показатели двух последних зимних Олимпиад в Ванкувере и в Сочи, где организаторы предоставляли по 100 тыс. презервативов.

Дополнительную партию контрацептивов в этом году решила выделить Корейская ассоциация по профилактике СПИДа, пишет The Korea Times.

Отмечается, что большую часть изделий участники и гости Игр обычно забирают с собой в качестве сувениров.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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